TikToker asegura que no consigue pareja por ser 'demasiado linda': 'Me dicen que soy inalcanzable'

La influencer chilena Michelle Peint detalló las dificultades que atraviesa una persona “linda” a la hora de conseguir pareja. El ser una persona físicamente atractiva, contrario a lo que muchos consideran que sería el mayor aumento de posibilidades, algunas personas creen fervientemente según su experiencia que en realidad dificulta el proceso.

Por esta razón, la creadora de contenido Michelle Peint narró a través de su cuenta en TikTok cómo ha sido su experiencia para salir con personas, que no se atreven a acercarse a ella porque argumentan sentirse intimidadas por su belleza física.

La mujer relató que en primer lugar ella es siempre quien toma la iniciativa de conversar, incluso en una de esas oportunidades le consultó a su interlocutor sobre por qué razón él no lo había hecho, recibiendo como respuesta: "Mírame y mírate. Te ves superinalcanzable".

La respuesta del chico le abrió la mente al entender que hay quienes realmente aún sienten miedo al rechazo por la intimidación física, contrario a lo que afirma que la mayoría de las personas creen de ella considerándola como una mujer que tiene toda una fila de pretendientes tras ella: "Varios me dicen: 'debes tener muchas citas'. Literalmente, la única persona con la que más hablo es con mi mamá en WhatsApp", aseguró.

"Cuando un hombre se me acerca suele ser demasiado tímido o se nota que está nervioso hablando conmigo. Además, creen que a cada rato me dicen que soy muy linda y la verdad es que no", puntualizó.

"Están los que no tienen vergüenza a ser ellos mismos. Mucha confianza o tienen amor propio", agregó.

La influencer dijo que es importante no dejarse llevar por las apariencias y aprovechó para dar un consejo: "Quiero hacer un llamado de atención a todos estos chicos. Si tú ves a una chica linda, te gusta, te llama la atención, no te cohíbas, pídele el Instagram, el número, escríbele y ella va a tomar la decisión". El video ya tiene más de 1.7 millones de 'me gusta' y más de 62 mil comentarios.

Los psicólogos han explorado varias razones por las que algunas personas atractivas físicamente podrían encontrar más difícil conseguir pareja que aquellas que no lo son tanto.

Dentro de las conclusiones halladas establecen que las personas atractivas pueden tener expectativas más altas para sus parejas potenciales, buscando a alguien que cumpla con ciertos estándares físicos, intelectuales o sociales.

Otras personas pueden percibir a las personas muy atractivas como inaccesibles o fuera de su alcance, lo que puede desanimarlas a acercarse o iniciar una relación. Puede incluso haber estereotipos negativos asociados con la belleza física, como la suposición de que las personas atractivas son superficiales o menos comprometidas en las relaciones.

Las parejas potenciales pueden sentirse intimidadas o celosas debido a la atención que las personas atractivas suelen recibir, lo que podría dificultar la formación de una relación estable. Tanto las personas atractivas como quienes se interesan en ellas pueden temer el rechazo, lo que puede llevar a una falta de iniciativa para iniciar una relación.