Lo tildan de mamarracho | Critican a Justin Bieber por ir mal vestido a glamoroso evento con su esposa

Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber organizó un glamoroso evento para la presentación de un nuevo producto de su línea de belleza "Rhode". Sin embargo, pese a que ella era la verdadera estrella del lugar, su esposo fue quien se llevó la atención de la prensa, pero no precisamente por buenas razones, ya que Justin apareció vestido como quien va para "la tienda".

Para entrar en contexto, todo ocurrió el pasado lunes cuando la modelo y empresaria realizó un prestigioso evento para celebrar el lanzamiento de un nuevo producto de su línea Rhode en Nueva York, y aunque Hailey y Justin Bieber llegaron juntos en el mismo vehículo, dio la impresión de que no iban para el mismo lugar, puesto que estaban vestidos diametralmente diferentes.

Mientras ella lució un sensual minivestido rojo de la casa de moda italiana Ermanno Scervino, con sandalias de aire retro y un bolso de Ferragamo del mismo color que la hacían ver despampanante, su esposo decidió acompañarla con un look mucho más "distendido" y poco prolijo. Y es que, en el día más importante para su esposa, Justin apareció vestido con una sudadera, pantalones cortos, medias blancas, crocs de color amarillo y una gorra rosada.

Los paparazzis no tuvieron piedad del intérprete de "Sorry" y lo retrataron desde todos los ángulos, dejando al descubierto su imagen descuidada. Como era de esperarse, las fotos no tardaron en hacerse virales, generando todo un debate en las redes sociales sobre la manera en que Justin se vistió para la ocasión.

"Estaría tan enfadad si me vistiera con mis mejores galas y aquí viene mi esposo"; "Él siempre viste como si fuera a ayudar a su madre a sacar la compra del coche"; "Yo lo hubiera dejado en el coche"; "Él se viste específicamente para avergonzarla" fueron algunos de los comentarios compartidos por los usuarios.

Si bien, la mayoría de comentarios que se ven en las redes sociales son desaprobando la vestimenta del cantante, hay quienes le apoya e incluso cuestionaron si realmente era Hailey la que no utilizó el atuendo correcto para la ocasión, toda vez que el evento se realizó en una tienda de donuts en Nueva York.

"Una opinión muy poco popular, pero a mí me encanta que claramente él no quiere ser el centro de atención. Quiere que sea ella que destaque en su evento mientas el le acompaña para mostrarle su amor desde la banda".

Incluso luego de comer pan, Justin Bieber tomó una bicicleta y salió a dar un paseo tranquilo por la calle.

Estaba en ig y me aparece una publicación con fotos y videos de hailey y justin Bieber, la mina hermosa con un re vestido y unos tacos y el totalmente CROTO, en crocs AMARILLAS y ns q mierda tiene puesto, Dios como puede existir una mina tan linda al lado del croto este pic.twitter.com/QfVBW7tzR5 — Andy 𖨆𖨆 (@aaxxnd_hk) 29 de agosto de 2023