¿Qués unaTradwife? La polémica tendencia de esposa tradicional que desata controversia en redes sociales

Se trata del “Tradwife”, “trad” de tradicional y “wife” de esposa en inglés, un concepto popularizado en redes sociales que en términos generales busca imponer ciertos estándares antifeministas.

Varias influencers se han convertido en celebridades de redes sociales debido a que dentro de su parrilla de contenidos publicados imperan las labores domésticas estandarizadas a lo largo de los años. Algunas de ellas se mezclan y otras simplemente se dedican puntualmente a una en particular.

Cocina, costura, manufactura, aseo del hogar, cuidado de los niños, cuidado del hogar, del esposo y labores que en general han sido características de la mujer tradicional y que los grupos en evolución han intentado erradicar, hacen parte de la parrilla de publicaciones diarias de estas creadoras de contenido.

Una de ellas ha generado toda una controversia porque su guion no solo se caracteriza por hacer recetas desde cero y con la maestría de un chef profesional, sino porque cada video lo inicia indicando que lo realizará por pedido de su novio.

Roro, es una joven española que en su cuenta de TikTok tiene más de 4.4 millones de seguidores y que muestra cómo sin despeinarse realiza las mejores recetas por petición de los que le apetece a Pablo, su novio.

El debate se generó porque dentro de los comentarios, en la mayoría hechos por hombres imperó un alto numero de críticas hacia las mujeres que no se desempeñan con su pareja como lo hace Roro, por lo que diversos grupos feministas alzaron la voz para ponerle freno a la visión de que la “esposa perfecta es la esposa tradicional”.

A pesar de las múltiples críticas, la joven informó que el guion no tiene nada qué ver con que su intención sea imponer de nuevo el estándar de esposa tradicional, sino que simplemente lo hace porque le ha salido bien con las reproducciones en sus videos.

“Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo. Si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”, aseguró.

Riesgos del “Tradwife”

Sin embargo, desde el análisis social, en el que se intenta establecer la igualdad de derechos de las mujeres, se concluye que sí existen riesgos al intentar imponer nuevamente el “tradwife” aunque algunas personas eligen este estilo de vida de manera consciente y satisfactoria.