Tragedia | Actor del universo Yellowstone es hallado muerto tras varios días desaparecido

Cole Brings Plenty, joven actor conocido por su participación en la precuela "1923", derivada de la exitosa serie "Yellowstone" de Paramount, fue hallado muerto en una zona boscosa de de Kansas en el estado de Misouri, después de varios días de estar desaparecido. Las autoridades aún no han revelado las causas oficiales de su muerte. ¿Qué se sabe hasta el momento?

El actor, de 27 años, fue visto por última vez en la madrugada del 31 de marzo saliendo de la zona de Lawrence, Kansas, en una camioneta Ford Explorer blanca, según un aviso de "desaparecido" publicado en la página de Instagram de su tío, el actor de "Yellowstone" Mo Brings Plenty.

El cuerpo de Brings Plenty fue encontrado e identificado después de que oficiales del condado de Johnson, Kansas, fueran enviados a una zona boscosa tras recibir una llamada de alerta sobre un vehículo desocupado a orillas de la carretera. Allí descubrieron a un varón fallecido "en una zona boscosa alejada del vehículo", dijo la policía señalando que el vehículo fue encontrado en el área de 200th y Homestead Lane.

La noticia conmocionó a la industria del entretenimiento y particularmente a su familia, cuyo portavoz ha sido su tío, Mo Brings Plenty, también actor y conocido por su participación en Yellowstone, universo del que se se desprenden los spin-off 1923 y 1883.

"Me entristece profundamente confirmar que Cole ha sido encontrado y ya no está con nosotros", dijo su tío. "Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron por Cole. También queremos dar las gracias a todos los que vinieron a caminar a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos proporcionaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras zonas de búsqueda. Esta semana he sabido cuánta gente conocía la bondad del corazón de Cole y lo quería".

Buscado por violencia doméstica

Días antes de que fuera encontrado muerto, la policía informó que Cole Brings Plenty fue identificado como sospechoso implicado en una disputa por violencia doméstica. El departamento de Policía de Lawrence dijo que tenía "causa probable" para el arresto de Brings Plenty en respuesta a las acusaciones de violencia doméstica.

“Identificamos al sospechoso, tenemos causa probable para su arresto y emitimos una alerta a las agencias del área”, comunicó el departamento tras identificar a Cole a través de cámaras de tráfico huyendo de una escena donde se reportaron gritos de ayuda de una mujer. Dicho evento precipitó una operación de búsqueda que culminó de manera trágica.

Cole había sido visto por última vez abandonando Lawrence, Kansas, en la “madrugada” del domingo, según un cartel de persona desaparecida compartido por su tío Mo en Instagram. Su comportamiento alarmó a su familia dado que era “inusual” que Cole faltase a una cita con su agente para un programa de televisión sin previo aviso.

De momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.