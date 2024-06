¡Tragedia! Fallece hijo de la estrella del rodeo Spencer Wright tras accidente con un tractor de juguete

Te puede interesar: Tragedia en Barrio Chino: Tres personas fallecen en incendio que consumió un viejo caserón

La muerte del menor fue confirmada dos semanas después del accidente que ocurrió el 21 de mayo, cuando los socorristas encontraran al niño e intentaron salvar su vida en el lugar. Al notar que requería mayor atención urgente fue trasladado a un hospital local y posteriormente en avión a un hospital infantil, en donde permaneció en estado crítico.

Kallie Wright, madre del menor, aseguró para ese momento: “La resonancia magnética de Levi no fue buena. Estamos destrozados, pero son sólo imágenes que sugieren una cierta calidad de vida. Lo que realmente nos dirá todo será lo que Levi haga en el transcurso de unos días".

"Después de varias noches de insomnio, mucha investigación, múltiples conversaciones con los mejores neurólogos del mundo y millones de oraciones, estamos aquí frente a nuestro mayor temor. Levi nos mostró lo suficiente para ganarnos tiempo para todo esto. Rezamos para que él desafiara las probabilidades y nos demostrara que quería quedarse aquí, pero ahora vemos que quería darnos tiempo para encontrar la paz al dejarlo ir”, escribió en redes sociales la madre de Levi.

El fallecimiento del niño se dio el 2 de junio, cuando una amiga cercana a la familia lo confirmó a través de redes sociales, en donde agradeció a quienes estuvieron pendientes de la evolución de salud del menor.

"Ni siquiera puedo empezar a explicar lo difíciles que han sido las últimas dos semanas. Desde el momento en que sonó mi teléfono la noche de su accidente, hasta anoche recibir el mensaje de que tenía que irse. No quiero centrarme en lo malo o lo triste, aunque siento como si alguien me hubiera arrancado el corazón y me hubiera exprimido”, escribió Mindy Sue Clark.

Según lo relató Mindy, la respuesta que obtuvo la historia de Levi fue absolutamente increíble y le informó a la familia que sus nombres estaban permanentemente en las barras de búsqueda de sus redes sociales esperando actualizaciones. No cientos de miles, sino “millones de personas rodearon a nuestro mejor amiguito, lo levantaron en oración y abrazaron amorosamente a Levi y su familia”, concluyó.