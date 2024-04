¡Tremendo casón! Madeline Pineda cumple su sueño y se compra su casa propia

El trabajo honesto siempre tiene sus recompensas y el claro ejemplo de esto es la cantante del conjunto de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, Madeline Pineda, que luego de años de dedicación, sacrificio, desveladas y muchas madrugadas recorriendo todo Panamá, finalmente pudo cumplir uno de sus mayores sueños: regalarles una casa a sus hijos. La Pineda no pudo contener las lágrimas en el momento en que firmó los papeles que la hacen "dueña y señora" de su propia residencia.

Madeline compartió su felicidad en su cuenta de Instagram con un video en el que se le ve recibiendo las llaves de su casa. La cantante estremeció el corazón de sus amigos y seguidores con un emotivo mensaje dedicado a sus tres hijos a quienes se les ve recorriendo su nuevo hogar con una tremenda sonrisa en sus rostros.

“Este año Dios me dio la oportunidad de darle el mejor regalo a mis hijos, su casa”, contó la cantante, reconociendo que el camino hasta ver su sueño hecho realidad no ha sido para nada fácil. “Fueron meses de lágrimas, frustración, sacrificios que nadie sabe, pero convencida que lo iba a lograr. Allisson, Yazid, Duvan esta es la respuesta a las tantas preguntas que me hacían una de ellas y la que más me llegaba era “Mamá usted se va hoy y cuando regresa?” Aquí está, con mucho amor.... Los ama, Mamá”.

La Pineda también confesó que adquirir su casa no habría sido posible sin el apoyo de su jefe y amigo de toda la vida, Jhonathan Chávez, que ha estado a su lado desde el día uno y ha sido su soporte y guía durante todos estos años.

La casa está ubicada en el residencial Los Guayacanes en Chitré, y forma parte de los nuevos proyectos de viviendas que se construyen en la provincia de Herrera con terrenos amplios y espaciosos de más de 300 metros cuadrados y con finos acabados de la más alta calidad. El proyecto cuenta con varios modelos de casas con dos y tres recámaras, baños completos que se pueden personalizar, cocina moderna estilo abierta y con isla central, área de lavandería independiente, Walk-in closet en la recámara principal y lo mejor de todo, una vista increíble desde el comedor.