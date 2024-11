Tres semanas después de su trágica muerte, los restos de Liam Payne regresan a Londres

El exintegrante de la banda One Direction se precipitó del tercer piso de un hotel en Argentina.

Los restos del exintegrante de One Direction Liam Payne, que murió en octubre en Argentina, fueron trasladados rumbo a Reino Unido en un vuelo que despegó de Buenos Aires en la tarde de este miércoles y en el que también viaja el padre del músico, Geoff Payne, confirmó a la AFP una fuente policial. El vuelo partió este miércoles hacia Londres a las 13:58 horal local (16:58 GMT) y un usuario publicó en redes sociales un video que muestra a Geoff Payne en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, minutos antes de abordar.

La prensa local informó que el cuerpo de Payne fue trasladado en la mañana del miércoles desde el Cementerio Británico de Buenos Aires, en donde se encontraba, y un empleado de la casa funeraria a cargo informó el martes a la AFP que el mismo estaba siendo embalsamado y sería repatriado en las siguientes 24 o 48 horas. El martes, Geoff Payne volvió a visitar el memorial que los fans hicieron en honor a su hijo en la puerta del hotel donde murió; un altar repleto de cartas, fotos y flores.

La estrella pop falleció el pasado 16 de octubre por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa", tras caer del balcón de su habitación del tercer piso en un hotel de Buenos Aires. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó la fiscalía.

Payne fue hallado muerto por equipos de emergencia después de que personal del hotel llamara dos veces al 911 para informar que un huésped "sobrepasado de droga y alcohol" estaba "destrozando" su cuarto. En la llamada, un empleado del hotel menciona el temor de que Payne, quien estaba en una habitación con balcón en el tercer piso, pusiera en riesgo su vida. “Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped”, se escucha decir con una voz claramente angustiada. Pocos minutos después, Liam Payne, cayó desde el balcón del tercer piso del hotel. La caída resultó fatal, y la vida del cantante y compositor británico que marcó a una generación con su música, llegó a un trágico fin a la edad de 31 años.

El diario Clarín divulgó fotos atribuidas a su habitación de hotel en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor roto. Payne había hablado públicamente sobre su lucha contra el abuso de estupefacientes y sobre cómo afrontar la fama desde una edad temprana.

Payne fue miembro de One Direction, un grupo de pop de enorme éxito cuya fama comenzó en 2010 gracias al concurso de talentos de la televisión británica "The X Factor". La "boy-band" hizo una pausa indefinida en 2016. Pese al éxito que alcanzó Payne siempre luchó con problemas personales a lo largo de su vida. En varias entrevistas habló sin tapujos sobre sus problemas con las drogas y sus luchas con la salud mental durante y después de su tiempo en One Direction. En varias ocasiones, Payne confesó que el estrés de la fama y la presión constante que conllevaba ser parte de una de las bandas más grandes del mundo lo llevó a abusar del alcohol y a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

En 2021, Payne reveló que había pasado un tiempo en rehabilitación para abordar sus problemas de adicción y salud mental. En ese momento, comentó que había tocado fondo después de la separación de One Direction y que su consumo de alcohol había afectado su vida personal y profesional.