Victoria Kjær, Miss Universo 2024, celebra la cultura panameña vistiendo la pollera durante su estadía

Victoria Kjær permanecerá en el país hasta el próximo miércoles 27 de agosto, con una agenda que incluye actividades culturales y sociales en distintas partes de la ciudad.

ciudad de panamá/La actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær, fue engalanada con el traje típico panameño por excelencia: la pollera, considerada uno de los más hermosos del mundo y galardonado en el propio certamen internacional de belleza.

En un mensaje publicado en Instagram, la organización Miss Universo destacó este símbolo de la cultura panameña en el marco del Día Internacional del Folclore:

“Hoy, Miss Universo rinde homenaje al tesoro nacional de Panamá: la pollera, una obra maestra de artesanía y orgullo que lleva el alma del país en cada puntada. Un símbolo vivo de belleza, historia y tradición”, resaltó la publicación.

Te puede interesar: Miss Universo en Panamá: Victoria Kjær disfruta del Casco Antiguo

La reina de belleza se encuentra en Panamá desde el pasado martes 19 de agosto y su presencia ha acaparado todas las miradas. Durante su estadía, Kjær disfrutó de una velada nocturna en el Casco Antiguo, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Allí, entre calles adoquinadas, balcones coloniales y un ambiente vibrante, la soberana vivió de cerca la mezcla de historia, modernidad y cultura que caracteriza al corazón de la ciudad capital.

En su primera noche, Miss Universo fue recibida con una cena de bienvenida en CasaCasco, organizada por la Organización Señorita Panamá, donde compartió con exrepresentantes del país en Miss Universo y con la actual Miss Universo Panamá 2024, Mirna Caballini.

Te puede interesar: Panamá da la bienvenida a Victoria Kjær, actual Miss Universo

Victoria Kjær permanecerá en el país hasta el próximo miércoles 27 de agosto, con una agenda que incluye actividades culturales y sociales en distintas partes de la ciudad.

Su llegada coincide con la conmemoración del décimo aniversario de la Organización Señorita Panamá. Esta visita no solo celebra el aniversario, sino que también ofrece una oportunidad para que el mundo descubra las maravillas de Panamá a través de las plataformas digitales de Miss Universo, que son seguidas por millones de personas globalmente.