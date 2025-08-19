Panamá da la bienvenida a Victoria Kjær, actual Miss Universo

La visita de Victoria Kjær a Panamá reafirma el compromiso de la organización con la promoción de la cultura y el turismo en los países anfitriones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Victoria Kjær, la actual Miss Universo 2024 arribó la noche de este martes 19 de agosto a ciudad de Panamá, donde permanecerá hasta el próximo miércoles 27.

La reina de belleza fue recibida al ritmo de la murga panameña y tamborito por los organizadores, medios de comunicación y público en general en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Su llegada es un regalo especial en la conmemoración del décimo aniversario de la Organización Señorita Panamá. Esta visita no solo celebra el aniversario, sino que también ofrece una oportunidad para que el mundo descubra las maravillas de Panamá a través de las plataformas digitales de Miss Universo, que son seguidas por millones de personas globalmente.

Victoria Kjær se coronó como la mujer más bella del universo en una emocionante ceremonia en 2024, destacándose no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su elocuente defensa de la educación y el empoderamiento femenino. Desde su coronación, ha viajado por el mundo como embajadora de la belleza y la esperanza, participando en diversas causas benéficas y promoviendo la imagen de su país. Su reinado se ha caracterizado por un enfoque en la inclusión y en el uso de su plataforma para generar un impacto positivo.

En Panamá, la reina de belleza cumplirá una agenda que incluye cena privada, coctel con el sector turismo y actividades sociales con fundaciones para niños.

César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, dijo que las plataformas de Miss Universo tienen suscritas a 26 millones de personas y todo lo que allí se publique a partir de este momento es una promoción inmensa para el país.

Detalló que la Miss Universo también visitará lugares turísticos y saludará a autoridades nacionales. Trascendió que Victoria Kjær se ataviará con la pollera nacional, una imagen que sin duda recorrerá el mundo. "Eso es un valor agregado para promocionar a Panamá", puntualizó Rodríguez.

Un concurso con historia

El certamen de Miss Universo, fundado en 1952, es uno de los concursos de belleza más prestigiosos y mediáticos del planeta. A lo largo de sus más de 70 años de historia, ha evolucionado, pasando de ser un simple desfile de belleza a una plataforma global que celebra la diversidad, el liderazgo y las causas sociales. Ganar el título de Miss Universo no es solo recibir una corona, sino también asumir la responsabilidad de ser una portavoz mundial. La visita de Victoria Kjær a Panamá reafirma la importancia del concurso y el compromiso de la organización con la promoción de la cultura y el turismo en los países anfitriones.

Panamá le da la bienvenida a Miss Universo

La Organización Señorita Panamá ha preparado una cálida bienvenida para la reina de belleza, compartiendo un video promocional que muestra la belleza natural, la rica cultura y la vibrante energía del país. Desde las playas de ensueño hasta el Canal de Panamá, el video invita a la Miss Universo y al mundo entero a conocer la esencia panameña. Esta visita no es solo una celebración; es una oportunidad para que Panamá brille ante los ojos del mundo y demuestre por qué es un destino turístico y cultural de primer nivel.