Miss Universo en Panamá: Victoria Kjær disfruta del Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/En una visita que ha acaparado todas las miradas, la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær, se dejó ver disfrutando de una velada nocturna de la capital panameña. La reina de belleza, que se encuentra en el país, estuvo en el Casco Antiguo, donde la historia y la modernidad se fusionan para ofrecer una experiencia única.

Con su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, el Casco Antiguo no es solo el epicentro de la vida social y nocturna, sino también un viaje en el tiempo. Sus calles adoquinadas, balcones de hierro forjado y plazas coloniales cuentan la historia de la ciudad, desde su reconstrucción en 1673 hasta su vibrante presente. El lugar es un crisol de culturas, donde la arquitectura española, francesa y neoclásica se mezcla con una oferta gastronómica de primer nivel y una animada vida nocturna, que cautiva a locales y turistas por igual.

Kjær arribó la noche de este martes 19 de agosto a ciudad de Panamá, donde permanecerá hasta el próximo miércoles 27. En la cuenta de Instagram de la Organización Señorita Panamá se informó que dieron la bienvenida a la Miss Universo con una cena en CasaCasco, donde tuvo la oportunidad de deleitarse con lo mejor de la gastronomía. La velada permitió que se reuniera con exrepresentantes de Panamá en Miss Universo y la actual Miss Universo Panamá 2024, Mirna Caballini.

Su llegada coincide con la conmemoración del décimo aniversario de la Organización Señorita Panamá. Esta visita no solo celebra el aniversario, sino que también ofrece una oportunidad para que el mundo descubra las maravillas de Panamá a través de las plataformas digitales de Miss Universo, que son seguidas por millones de personas globalmente.

Victoria Kjær se coronó como la mujer más bella del universo en una emocionante ceremonia en 2024, destacándose no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su elocuente defensa de la educación y el empoderamiento femenino. Desde su coronación, ha viajado por el mundo como embajadora de la belleza y la esperanza, participando en diversas causas benéficas y promoviendo la imagen de su país. Su reinado se ha caracterizado por un enfoque en la inclusión y en el uso de su plataforma para generar un impacto positivo.

En Panamá, la reina de belleza cumplirá una agenda que incluye encuentro con autoridades y actividades sociales con fundaciones para niños. También visitará lugares turísticos y se ataviará con la pollera nacional, una imagen que sin duda recorrerá el mundo.

El certamen de Miss Universo, fundado en 1952, es uno de los concursos de belleza más prestigiosos y mediáticos del planeta. A lo largo de sus más de 70 años de historia, ha evolucionado, pasando de ser un simple desfile de belleza a una plataforma global que celebra la diversidad, el liderazgo y las causas sociales. Ganar el título de Miss Universo no es solo recibir una corona, sino también asumir la responsabilidad de ser una portavoz mundial. La visita de Victoria Kjær a Panamá reafirma la importancia del concurso y el compromiso de la organización con la promoción de la cultura y el turismo en los países anfitriones.