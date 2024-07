¡Qué pena! Luchador le pide matrimonio a su novia tras perder una pelea y ella le dice que NO delante de todos

Lukas Bukovaz se volvió viral en redes sociales y no precisamente por ganar una pelea de artes marciales mixtas. El deportista checo, quien hizo parte del combate de la empresa Clash of the Stars enfrentó a Jan Michalek y a Patrik Horvath, con quienes debía pelear dos contra uno. El espectáculo fue organizado bajo los criterios de un show mediático frente a una audiencia de 20 mil espectadores.

Tras ser derrotado Lukas decidió que era el momento preciso para realizar frente a los asistentes un acto que requería mayor valentía que enfrentarse a dos combatientes, a pesar de su reciente fracaso: pedirle matrimonio a su novia.

La novia de Lukas subió al escenario, en el que su novio mostraba las huellas de un combate en el que evidentemente había caído derrotado, el luchador se arrodilló frente a ella y le tomó la mano para ofrecerle el anillo: “¿Te quieres casar conmigo?”, le dijo. Sin embargo, la mujer lo miró y sin pensarlo mucho por estar delante de una audiencia enorme le respondió con frialdad: “Basado en todo lo que ha sucedido, creo que probablemente no. No lo creo”.

Ante la respuesta los abucheos de los fans de los contrincantes de Lukas no se hicieron esperar, gritándole improperios y burlas en su contra por la doble golpiza que recibió en un mismo día. Posteriormente, la mujer aseguró a la prensa local que su respuesta radicó en que Lukas le había sido infiel con otra mujer.

Lukas negó las acusaciones de infidelidad y compartió uno de los videos que se viralizaron en redes sociales en los que se ve a su exnovia rechazándolo. Incluso un exluchador de la UFC, Jake Shields, escribió al respecto: “Un hombre recibe una paliza delante de su novia y luego le propone matrimonio. Este es el peor momento posible en el que podría haber pedido”.

Para sorpresa de todos los seguidores de la fallida historia de amor, Lukas decidió vengarse al presentar a su nueva pareja, la actriz de cine para adultos Nikola Lauberová.