Vince McMahon, exdirector de la WWF, acusado de crear un ambiente laboral tóxico y abusivo

Vince McMahon, exdirector ejecutivo de la WWE, ha sido objeto de severas acusaciones que apuntan a un entorno laboral hostil y abusivo dentro de la compañía de lucha libre más prominente del mundo. Estos testimonios provienen de una serie de exguionistas que, bajo su liderazgo, han denunciado una cultura laboral profundamente problemática que ha perdurado durante años.

Uno de los relatos más impactantes proviene de Michael Leonardi, un exempleado que fue despedido en 2016 tras negarse a utilizar un guion que consideraba racialmente insensible. En una entrevista con Rolling Stone, relató una experiencia intimidante al enfrentarse a McMahon: “Se volvió hacia mí y me dijo: ‘¿Así que no me has dado lo que quería?’”, rememoró, añadiendo que lo reprendió con dureza, dejándolo visiblemente angustiado.

Te puede interesar: Christian Nodal habría entrado en rehabilitación presionado por su suegro Pepe Aguilar

Te puede interesar: ¿Ella sabía? Ángela Aguilar insinúa que Cazzu sabía 'desde hace rato' de su relación con Christian Nodal

Seis guionistas que trabajaron en los programas Monday Night RAW y SmackDown! entre 2016 y 2022 han compartido sus experiencias con la revista, describiendo un ambiente que se caracterizaba por el griterío y el insulto. Según una fuente anónima, “La WWE es un reino gobernado por el miedo. Es el factor motivador en todas partes: el miedo”. Este clima de hostilidad llevó a que muchos guionistas se dividieran en dos facciones: aquellos leales a McMahon y los que venían de fuera con experiencia previa, quienes rápidamente notaron que la WWE era un entorno laboral único y complicado.

Algunos exempleados han relatado situaciones de abuso verbal y humillación pública, con una exguionista compartiendo que sufrió ataques de ansiedad debido al estrés generado por el trabajo. “Todo el mundo recibía gritos todo el tiempo en la sala”, comentó otra fuente, que destacó que las ofensas se tomaban como bromas, aunque de un tono bastante desagradable.

Las mujeres también han denunciado comentarios y comportamientos inapropiados por parte de sus colegas masculinos, que no fueron tomados en serio por el departamento de Recursos Humanos. Los testimonios indican que McMahon no solo era conocido por sus gritos, sino que también intervenía de manera directa en la redacción de guiones, a menudo modificándolos en el último minuto, lo que dejaba a los guionistas sintiéndose como “simples transcriptores de Vince McMahon”.

En 2022, el Wall Street Journal reveló que el hombre había pagado más de 12 millones de dólares a varias mujeres para silenciar alegaciones de conducta sexual inapropiada. En enero de 2023, otra exempleada, Janel Grant, lo demandó, alegando agresión sexual y coerción. A pesar de las serias acusaciones, algunos excompañeros de él reconocen su influencia positiva en la industria. “Ha hecho cosas maravillosas y ha cuidado a mucha gente”, admitió Leonardi, aunque enfatizó que esos logros no justifican los presuntos abusos.