WhatsApp | Truco para ocultar la foto de perfil y otras opciones personales

Cada vez son más las funciones que el servicio de mensajería WhatsApp añade a su aplicación con el fin de que los usuarios tengan un mayor control sobre su privacidad. Una de estas es la opción de ocultar la foto de perfil y otros datos de carácter personal que muchas veces no queremos compartir con determinados contactos. Si aún no sabes cómo desactivar la opción “en línea", "última hora de conexión" o “estado”, aquí te compartimos estos sencillos trucos que te ayudarán a evitar malos ratos con personas a las que no podemos bloquear, pero tampoco queremos darle demasiada información nuestra.

Cómo ocultar la foto de perfil de WhatsApp

Esta función viene incluida en los ajustes de WhatsApp, y se puede activar o desactivar a tu antojo tantas veces como desees. Esta opción no solo te permite ocultar tu foto de perfil a todos tus contactos, sino que además puedes elegir puede o no verla.

Para activar esta opción sigue estos pasos:

✅Abre la aplicación de WhatsApp

✅Ajuste (tocar los tres puntitos que aparecen en el lado superior derecho)

✅Dirigirse a Privacidad

✅Seleccionar Foto del perfil

✅Una vez seleccionada, los usuarios pueden elegir quiénes pueden ver su foto. La aplicación ofrece cuatro opciones: Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto… y Nadie.

Cabe recordar que si eliges la opción de "contactos" solo las personas que tengas guardadas en tu agenda podrán ver tu foto de perfil. Por lo que, si te habla un desconocido, no verá tu imagen, pero, en el momento en el que le guardes como contacto, si podrá hacerlo.

Cómo ocultar la última conexión

Además de ocultar la foto de perfil, WhatsApp también ofrece la opción de ocultar la última hora de conexión. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

✅Abre la aplicación de WhatsApp

✅Ajuste (tocar los tres puntitos que aparecen en el lado superior derecho)

✅Dirigirse a Privacidad

✅Selecciona Hora de últ. Vez y En línea

✅Aquí también tienes las mismas cuatro opciones que en foto de perfil para elegir a quien le ocultas tu conexión: Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto… y Nadie.

Info y Estado

Por último, los usuarios también tienen la posibilidad de ocultar otras informaciones de su perfil de WhatsApp, como el estado o la información personal. Esto se puede lograr siguiendo los mismos pasos y seleccionando la opción que desee.

WhatsApp compatible con otras aplicaciones de mensajería

Una de las últimas actualizaciones anunciadas por WhatsApp es la interoperabilidad con otros servicios de mensajería. Esta nueva función que aún no estrena, se convertirá en el mayor cambio en la historia de la aplicación. Eso sí, la compañía de Mark Zukemberg se vio obligado a tomar esta decisión luego que la Unión Europea aprobara la nueva Ley de Mercados Digitales.

La compañía explica que para interoperar con sus servicios, será necesario que otros proveedores cumplan con los requisitos necesarios. Estos tendrán que ver con el cifrado de extremo a extremo. En el caso de WhatsApp y Facebook Messenger, se utiliza E2EE Signal. No obstante, Meta explica que habrá cierta flexibilidad.