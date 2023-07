¡WOW¡ Rihanna rompe un nuevo record en Spotify aún sin lanzar nuevo álbum

Rihanna rompe el récord de reproducción de Spotify como la primera artista femenina en tener 10 canciones que acumulan mil millones de reproducciones.

Sin embargo, esto no es lo más impresionante del logro de RiRi; y es que ha logrado este hito a pesar de no haber lanzado ningún álbum nuevo desde "Hard" en 2016.

Rihanna le esta añadiendo otro diamante a la tiara de su carrera.

Algunos de los grandes éxitos que ayudaron a Riri a ganar el codiciado galardón incluyen "We Found Love", "Umbrella", "Diamonds" y "Love On The Brain".

Desde luego, la también empresaria celebró a lo grande junto a sus más de 150 millones de seguidores en Instagram, subiendo una publicación en referencia tanto a la nueva récord, como a su estatus de la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven.

La cantante y rapera Nicki Minaj inclusive felicitó a la CEO de Fenty Beauty con un creativo verso en la sección de comentarios muy a su estilo.

Nicki freestyling in Rihanna comments 😭 pic.twitter.com/phIGesgzQ8 — Rap Alert (@rapalert6) 30 de junio de 2023

Rihanna no ha dejado la música por completo, puesto que desde la publicación de su último álbum 'ANTI' en 2016, colaboró en algunos sencillos como 'BELIEVE IT' de PARTYNEXTDOOR y en el soundtrack oficial de la película 'Black Panther: Wakanda Forever' con 'Lift Me Up' (con la que estuvo nominada a un Óscar en la última edición de la premiación).

Más allá de sus logros musicales, el impacto de Rihanna se extiende a otras industrias. Ha hecho olas en el mundo de la moda con su línea de lencería inclusiva, Savage X Fenty, y su innovadora marca de maquillaje, Fenty Beauty. Además, sus esfuerzos filantrópicos han tenido un impacto duradero, particularmente a través de su Fundación Clara Lionel, que se enfoca en educación e iniciativas de respuesta a emergencias.

Actualmente, Rihanna se encuentra ocupada con su último embarazo, resultado de su relación con el rapero estadounidense A$AP Rocky. Se espera que ambos artistas reciban a su segundo hijo próximamente. Mientras tanto, la intérprete de 'S&M' cuida de su bebé de un año, cuyo nombre RZA Athelston Mayers, fue revelado recientemente.