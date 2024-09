Presentadora española rompió el silencio sobre su romance con Gerard Piqué: "No te lo voy a negar"

La farándula española se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las recientes declaraciones de Yolanda Berrocal, quien se pronunció sobre los rumores que la vinculan con el exfutbolista Gerard Piqué en un supuesto romance que habría ocurrido en los inicios de su relación con la cantante colombiana Shakira.

Este escándalo resurgió tras ser ventilado por un periodista español que, aunque no presentó pruebas gráficas como fotos o videos, avivó la polémica al sugerir que Berrocal y el exfutbolista habrían tenido un "affaire" en 2010, en una época donde el futbolista ya comenzaba su relación con artista colombiana.

Frente a este creciente escándalo, Yolanda Berrocal decidió hablar durante un evento de moda organizado por la firma Maison Mesa en Madrid, donde, aunque visiblemente nerviosa, no rehuyó a las preguntas de los medios de comunicación. En lugar de negar categóricamente las acusaciones, la mujer dejó entrever un aire de misterio que ha causado aún más especulación.

“Hay gente que dice que me vio, ¿no? Si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos!”, expresó con una sonrisa ambigua, dejando abierta la posibilidad de que el romance haya sido real, aunque sin confirmarlo directamente. Esta respuesta solo alimentó más las teorías en torno a lo sucedido entre ella y Piqué, ya que muchos interpretaron sus palabras como una forma de jugar con la ambigüedad del momento.

En un tono que oscilaba entre la sorpresa y el sarcasmo, reconoció sentirse sorprendida por la atención mediática que ha recibido tras este escándalo: “No te lo voy a negar: esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte”, admitió la presentadora de televisión, generando aún más intriga entre quienes esperaban una aclaración rotunda.

Berrocal optó por no confirmar ni desmentir el romance, e incluso retó a aquellos que afirman haber sido testigos del supuesto encuentro con Piqué: “Lo he leído y he pensado que no voy a contar nada (…) mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos!”.

"Yo no confirmo ni desmiento nada", concluyó la mujer ante los medios, poniendo fin a las preguntas sobre su presunto romance con Piqué, enfocándose en sus proyectos profesionales y su participación en el desfile de moda.

Su actitud ha sido calificada como enigmática, y muchos ya especulan si esta estrategia podría ser parte de una táctica para mantener su nombre en el centro de atención, sin perder el control de la narrativa.

Esta nueva revelación ha vuelto a poner a Gerard Piqué en el centro de la controversia mediática, sumándose a las múltiples acusaciones de infidelidad que han circulado desde su separación con Shakira. Los seguidores de la cantante colombiana han sido particularmente vocales, y muchos han usado este escándalo para señalar que la relación del deportista estuvo marcada por varias "amiguitas" en el camino, tal como se ha insinuado en diversas ocasiones.

Por su parte, Shakira se ha mantenido al margen de las especulaciones en torno a este último escándalo, centrándose en su carrera musical y en su vida personal tras la ruptura con Piqué. Sin embargo, los rumores de antiguas infidelidades del exfutbolista han mantenido vivo el interés público en su relación.