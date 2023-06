Zion Williamson con serios problemas de faldas y una de ellas OnlyFans

Zion Williamson es un jugador de baloncesto profesional estadounidense de los New Orleans Pelicans de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), quien actualmente se encuentra en el ojo del huracán, ya que hace unas días atrás ocupó los medios al conocerse que tendría un hijo con su novia.

Pero solo unas horas después de haber anunciado que se convertiría en padre, su nombre se vio ligado al de una actriz de la página azul (OnlyFans), Moriah Mills quien denunció que el jugador le habría sido infiel a la que era su novia.

Todo esto fue dado a conocer a través de la red social de Twitter, en un mensaje donde le llama “infiel, Mentiroso y Traidor” añadiendo: “Más te vale rezar para que no esté embarazada porque definitivamente estoy retrasada en mi período. Estuve contigo la semana pasada en Nueva Orleans y no pudiste decirme que tenías a otra extraña embarazada, después de todo lo que hemos hecho”.

Akheema, la pareja actual de Zion no quedó atrás del escándalo ya que decidió aparecer en la red soltando unas palabras contra Moriah, para defender al jugador, “Las perras felices no tienen odio y las perras con odio no son felices”. A la “actriz azul” no le importo nada y decidió colocar una denuncia de haber recibido presiones del entorno del jugador, mencionando en la misma red: “Tengo pruebas físicas de que envió gente para amenazarme y él también lo sabe”.

Sin embargo, la actriz se colocó en marcha, amenazando al jugador en otro tuit, en donde expone tener videos con el jugador; “NBA, tengo vídeos sexuales con Zion Williamson y él también los tiene en su teléfono. Los vídeos sexuales saldrán pronto” esto tratando de llamar la atención de la liga y de la franquicia de los Pelicans.

Sin duda todo esto cae sobre el basquetbolista en uno de los peores momentos, ya que se encuentra afectado por las lesiones que a recibido en los últimos tiempos, además del debate que se realiza acerca de su peso para ser apto jugador de la élite del baloncesto.