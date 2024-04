Fundación Huellas de Ángel realiza concierto de recaudación bajo el nombre 'Una nueva melodía'

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el fin de seguir cumpliendo con su labor de servicio, la fundación Huellas de Ángel, ofreció un concierto bajo el nombre"Una nueva melodía". El equipo de Jelou! se trasladó hasta el lugar para presenciar el acontecimiento musical, y mostrar a los televidentes este grupo de mujeres que buscan brindar apoyo a las familias que han sufrido pérdidas gestacionales, perinatales e infantiles.

Mariangélica Lasso, en representación de la fundación, contó sobre la historia y el nacimiento de este grupo de apoyo social, el cual ha estado presente en Panamá desde el 2018. "Las familias completas son parte de nuestra fundación, no solamente esposos y padres, también los hijos se encuentran aquí en la tierra, más nuestro angelitos que nos acompañan desde el cielo", reiteró.

"Me acuerdo de una vez que atendimos a una familia que había perdido a su bebé cuando se había puesto mal en el carro y era la época de cierres del año pasado, el bebé no llegó con vida al hospital y murió en el carro en compañía de su papá, mamá y el hermanito, al escuchar la historia no pude evitar las lágrimas", mencionó la representante de la fundación Huellas de Ángel.

Las integrantes de la fundación, dejaron claro que, su mensaje es llevar esperanza y que las familias cambien la mirada a los duelos por pérdida, y así tener nuevas ilusiones en el proceso.

La fundación Huellas de Ángel nace de la necesidad que existe de educar y concienciar a la sociedad, en cuanto a las pérdidas gestacionales, perinatales e infantiles. El duelo por la muerte de un bebé, suele ser complicado de hablar generalmente, y, lo que busca la fundación, es mentalizar y capacitar a todas las familias para que vivan el proceso de una manera diferente.

En los últimos años, más de siete mujeres con historias en común, que conforman el grupo de la fundación, se han capacitando para entender mejor el tema y poder apoyar a las familias, también, han realizado eventos como este, para seguir teniendo nuevos acercamientos a casos de pérdida y duelo.

Conoce más de la fundación aquí: https://huellasdeangel.com/