“Antes que oscurezca” es un documental panameño que sigue la historia de Belén y Olmedo, una pareja de Los Santos que decide recrear la foto de boda que nunca se tomó. A través de este gesto sencillo pero profundamente simbólico, la producción explora la memoria, el paso del tiempo, el amor que perdura y la identidad construida a lo largo de una vida juntos.

Un retrato íntimo que rescata historias que suelen quedarse en silencio y que nos recuerda la belleza de atesorar nuestros recuerdos antes de que la luz empiece a apagarse.