Ciudad de Panamá/Los jugos medicinales son combinaciones de frutas, verduras y hierbas diseñadas para apoyar funciones específicas del cuerpo: mejorar la digestión, subir defensas, desinflamar o aumentar la energía. Son una forma sencilla y deliciosa de aprovechar los nutrientes de manera concentrada, siempre como complemento de un estilo de vida saludable. ¡Descubre para qué sirve cada uno y cómo prepararlos!