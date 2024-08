Luego del combate de la boxeadora panameña Atheyna Bylon ante Cindy Ngamba donde avanzó a la final del boxeo femenino en los 75 kg brindó declaraciones a TVMAX donde dio detalles de cómo fue su pelea y lo que espera en la final ante la china Li Qian.

La panameña Atheyna Bylon confesó que tiene un golpe en su pierna: “en una que nos caímos, caí encima de mi pie y sentí que me lo resentí y bueno por eso venía cojeando, todavía siento la sensación de dolor en la pierna”. Pero apuntó que para el sábado en la final estará bien y que no le va doler nada.

Atheyna Bylon sueña en dorado: “ese es mi sueño y este año lo venimos logrando Dios primero”.

El combate: “Yo salí en el tercer asalto a darlo todo, ella de igual manera salió, pero yo sentí que marqué más puntos, así es que bueno se dio”.

La rival de la final: “nunca he peleado con ella, nunca he hecho sparring, ni guanteo, nucna he hecho nada con ella y ella igualmente conmigo no me conoce, así es que vamos a ver qué se da el sábado a darlo todo, yo sé que ella lo va a dar y yo también”.

El boxeo femenino ha tenido un notable crecimiento y reconocimiento en los últimos años, especialmente en los Juegos Olímpicos. A pesar de que el boxeo masculino ha sido una disciplina olímpica desde 1904, el boxeo femenino no fue incluido en el programa olímpico hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este fue un hito histórico para el deporte, marcando un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad de género en el ámbito deportivo.

El boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha permitido a las mujeres boxeadoras de todo el mundo demostrar su talento en el escenario más prestigioso del deporte. En Londres 2012, el boxeo femenino debutó con tres categorías de peso: peso mosca (51 kg), peso ligero (60 kg) y peso medio (75 kg). Desde entonces, estas categorías se han mantenido y han sido el campo de batalla para muchas atletas destacadas.

Una de las figuras más icónicas del boxeo femenino olímpico es la británica Nicola Adams, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar una medalla de oro en el boxeo olímpico. Adams se llevó el oro en la categoría de peso mosca en Londres 2012 y repitió la hazaña en los Juegos Olímpicos de Río 2016, consolidándose como una de las más grandes de la historia en esta disciplina.

Otra estrella del boxeo femenino es la irlandesa Katie Taylor, quien ganó el oro en la categoría de peso ligero en Londres 2012. Taylor, que ya era una leyenda en su país, se convirtió en una de las boxeadoras más reconocidas del mundo gracias a su éxito olímpico, lo que también impulsó la popularidad del boxeo femenino a nivel global.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marcaron otro punto de inflexión en la historia del boxeo femenino. Por primera vez, el número de categorías de peso para mujeres se amplió de tres a cinco, igualando casi el número de categorías del boxeo masculino. Las nuevas categorías añadidas fueron el peso pluma (57 kg) y el peso wélter (69 kg). Esta expansión fue un reconocimiento al creciente nivel de competencia y la participación global en el boxeo femenino.

Además de las pioneras mencionadas, atletas como Claressa Shields de Estados Unidos también han dejado su huella en el boxeo femenino olímpico. Shields ganó el oro en la categoría de peso medio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y repitió en Río 2016, convirtiéndose en la primera boxeadora, hombre o mujer, en ganar dos medallas de oro consecutivas en el boxeo olímpico.

El impacto del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha sido profundo. Ha inspirado a una nueva generación de boxeadoras a nivel mundial y ha ayudado a cambiar la percepción del boxeo como un deporte exclusivamente masculino. La inclusión del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha demostrado que las mujeres pueden competir al más alto nivel y ganar el respeto y el reconocimiento que merecen.

Hoy en día, el boxeo femenino sigue creciendo en popularidad y prestigio, con más atletas, más categorías y más países participando en el deporte. El futuro del boxeo femenino olímpico parece brillante, con nuevas generaciones de boxeadoras listas para hacer historia en los próximos Juegos Olímpicos.