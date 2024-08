París 2024 | Organización de los Juegos destaca que son "un éxito" pese al estrés por el clima

París, Francia/Tony Estanguet, presidente de París 2024, expresó su satisfacción este sábado por el "éxito" de Francia en la organización de los Juegos Olímpicos, a pesar de los desafíos impuestos por una meteorología caprichosa que generó "un estrés enorme".

En una conferencia de prensa, Estanguet declaró: "Francia ha triunfado con sus Juegos", destacando la solidez y eficacia de la organización de este evento de magnitud global.

En la víspera de la ceremonia de clausura, prevista para el domingo por la noche en el Estadio de Francia, el máximo responsable de París 2024 presumió de unos Juegos que calificó como "populares, festivos, participativos y atrevidos", resaltando que la organización "cumplió" con su cometido, a pesar de los desafíos meteorológicos que tuvieron que enfrentar.

"Hemos visto una Francia feliz y es algo que no hay que minusvalorar como legado de los Juegos", añadió Estanguet, destacando el impacto positivo que este evento ha tenido en la sociedad francesa. Según el antiguo triple campeón olímpico en canotaje, la meteorología fue "probablemente la principal dificultad" y fuente "de un enorme estrés" durante el desarrollo de los Juegos.

Estanguet admitió que la preocupación fue constante, particularmente hasta el final de la ceremonia de apertura celebrada el pasado 26 de julio, que se llevó a cabo en "condiciones dantescas". Durante esta ceremonia, la lluvia impidió que los drones que debían filmar el espectáculo pudieran volar, generando tensiones adicionales.

A lo largo de los Juegos, hubo días en los que se anunciaron tormentas que finalmente no llegaron, mientras que otras que no estaban previstas sí afectaron a las sedes de las competiciones, causando interrupciones no planeadas. "Visto desde el exterior, estos Juegos se han celebrado de manera fluida, pero puedo decir que hubo momentos de estrés y tensión", confesó por su parte el director general de la organización, Etienne Thobois.

Thobois recordó los aplazamientos de competiciones y entrenamientos en el Sena, el sabotaje sufrido por la red ferroviaria el primer día, algunos problemas de telecomunicaciones e intentos de intrusión en los estadios como algunos de los momentos más tensos que enfrentaron durante los Juegos. A pesar de estos desafíos, la organización logró mantener la calma y gestionar estos imprevistos con eficacia, asegurando que el evento continuara de manera exitosa.

En el lado positivo, Thobois resaltó "algunos momentos en los que el tiempo se detuvo en las sedes olímpicas" debido a los espectaculares logros de los deportistas, como las actuaciones del garrochista Armand Duplantis o del nadador Léon Marchand. Estos momentos capturaron la atención mundial y elevaron el espíritu de los Juegos, demostrando el nivel de excelencia alcanzado por los atletas en París 2024.

En cuanto a la venta de entradas para los Juegos Paralímpicos, que comenzarán el 28 de agosto, Estanguet subrayó que desde el inicio de los Juegos Olímpicos, las ventas diarias han aumentado significativamente, vendiéndose "cinco veces más de entradas al día" para esta segunda cita. A mediados de julio, solo se había vendido un millón de entradas de las 2,8 millones disponibles para los Juegos Paralímpicos, pero el ritmo de ventas ha mejorado desde entonces.

Sobre la boletería de los Juegos Olímpicos, Estanguet destacó que se han vendido 9,5 millones de entradas. Salvo en algunos estadios donde se disputaron partidos del torneo de fútbol, el resto de las sedes presentaron llenos diarios prácticamente constantes, reflejando el éxito de la convocatoria y el entusiasmo del público por los Juegos Olímpicos de París 2024.