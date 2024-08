París 2024 | ¿Cuándo juegan Estados Unidos vs Serbia en las semifinales del baloncesto masculino?

París, Francia/Los Vengadores ante el mejor jugador de la gran liga en tres de los cuatro últimos años. El 'Joker' Nikola Jokic y su tropa serbia es la penúltima dificultad del Team USA en su conquista del quinto oro olímpico consecutivo, el jueves en París en semifinales (19h00 GMT).

Antes (15h30 GMT) el anfitrión Francia, renacido en cuartos ante Canadá (82-73), quiere la revancha contra la campeona mundial, Alemania, ante la que cayó desde muy alto en la fase de grupos (85-71).

Paseo ante remontada - Estados Unidos, autodenominados 'Los Vengadores', llega a semifinales tras haber subido una marcha en cuartos frente a Brasil (122-87) después de una primera fase sin fallo en la que, sin embargo, ofreció alguna esperanza a sus rivales en el primer tramo de los partidos (un punto por abajo ante Puerto Rico tras 14 minutos).

"La primera unidad -el quinteto inicial- tuvo un mejor arranque (contra Brasil) que en los otros partidos del torneo. Sentimos la energía de jugar a eliminación directa. Hizo que ofreciéramos lo mejor que tenemos", señaló Stephen Curry sobre el problema diagnosticado y la solución.

Será la segunda vez que el Team USA choque contra Serbia en el torneo, tras ganar en el debut 110-84, en una tarde muy inspirada de Kevin Durant -21 puntos sin fallo en 8 minutos con cinco triples- en Lille.

No lo tendrá tan fácil en París. Serbia llega con el subidón moral de haber sido capaz de remontar 24 puntos ante Australia para rematarla en la prórroga (95-90). Fue la mayor diferencia recortada en unos Juegos Olímpicos.

"Serbia es realmente buena, no podemos dormirnos por haber ganado dos veces -la primera en un preparatorio-. Tenemos que estar preparados para hacer un gran esfuerzo, pensar en qué harán diferente. Cada partido es único. No sabes cuándo el balón entrará y cuándo no. Tenemos que estar preparados", avisó el técnico Steven Kerr.

Tras un arranque irregular contra Estados Unidos, Jokic ha subido el nivel: 21 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias ante Australia.

LeBron James, el gran líder del equipo, subraya también que cualquier despiste puede pagarse caro: "Cada partido es nuestro propio test, no importa lo que ocurrió en los dos partidos anteriores, todo se jugará el jueves".

Revancha con aroma a medalla - Transfigurado en un ogro competitivo capaz de batir a Canadá, Francia incendiará de nuevo la Arena Bercy para aspirar a su segunda final olímpica consecutiva, tras caer ante Estados Unidos hace tres años en Tokio.

La Mannschaft, sorprendente campeona del mundo el año pasado, ha llegado para quedarse. Con Gordon Herbert como técnico, su columna la forman el base Denis Schroder y los hermanos Franz y Moritz Wagner. Jugará su primera semifinal olímpica.

Al trío se añade un buen número de interiores de alto nivel: Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann y Daniel Theis.

'Wemby', versión solidaria - Francia, renacida a la hora de la verdad, mezcla a los veteranos Nicolas Batum, Nando De Colo, Rudy Gobert y Evan Fournier, con la nueva generación, liderada por el fenómeno Victor Wembanyama, incluyendo a otros dos debutantes en una gran gran competición, Bilal Coulibaly y Matthew Strazel.

El seleccionador galo, Vincent Collet, ha hecho de la abnegación defensiva el sello de su equipo, a menudo falto de ideas en ataque, sin un base de alto nivel que sea capaz de sacar el jugo a los 2,24 metros de 'Wemby'.

Su jugador más regular en la fase ofensiva es el 'oso bailarín' Guerschon Yabusele, con 11,8 puntos de media, capaz de asumir la responsabilidad en los momentos calientes.

Wembanyama, con mucha presión a los 20 años, mostró ante Canadá cómo puede ser capaz de tener un mal día ante la canasta (2/10) pero ser fundamental para su equipo: Ayudas defensivas, compromiso, generosidad, 12 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.

"Sin duda", respondió el mejor debutante de la NBA cuando le preguntaron si su equipo aspira al oro.