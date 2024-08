Yeison López le dio una alegría a Colombia en las pesas de París 2024

Paris, Francia/El pesista colombiano Yeison López se colgó este viernes una medalla de plata olímpica en la categoría de los 89 kilos, marcando así la segunda medalla para su país en los Juegos Olímpicos de París-2024. Este logro no solo es significativo para López, sino también para toda Colombia, que celebra con orgullo este nuevo hito deportivo.

Yeison López, un joven de 24 años que hacía su debut en los Juegos Olímpicos, demostró su fortaleza y determinación al levantar 180 kilos en la modalidad de arranque y otros 210 kilos en envión, sumando un total impresionante de 390 kilos. Este rendimiento lo llevó directamente al podio, asegurando una plata histórica.

"Esta victoria va para todos los colombianos," expresó López con emoción, minutos después de colgarse la plata. "Me sentí respaldado," añadió, evidenciando el apoyo incondicional de su país y el impacto de este logro en su vida personal y profesional.

De origen humilde, Yeison López compartió su reflexión sobre el camino "difícil, pero maravilloso" que lo llevó hasta la medalla olímpica. Su historia es un verdadero testimonio de superación, marcado por momentos de lucha y perseverancia. "Cada momento es una enseñanza," dijo López, recordando sus días vendiendo dulces en una chaza para poder entrenar. "Hoy tengo una medalla olímpica, eso muestra que el trabajo duro y la dedicación sí pagan," celebró con orgullo el pesista, inspirando a millones de colombianos que ven en él un ejemplo a seguir.

El logro de Yeison López es también un reflejo de su agradecimiento y fe. "Estoy viviendo un momento maravilloso, agradecido con Dios porque me recompensó, estoy viviendo mi sueño," añadió con serenidad, destacando que aún no asimila completamente su éxito olímpico. Su historia es un recordatorio de que, con fe, trabajo duro y dedicación, los sueños se pueden convertir en realidad, incluso cuando parecen inalcanzables.

A pesar del increíble desempeño de López, fue superado por el búlgaro Karlos May Nasar, quien logró levantar un total de 404 kilos, estableciendo así un nuevo récord mundial. No obstante, el orgullo colombiano no disminuye, ya que el esfuerzo y la valentía mostrados por López lo consolidan como uno de los mejores pesistas del mundo.

El podio fue completado por el italiano Antonino Pizzolato, quien se llevó el bronce con un total de 384 kilos. Por su parte, el venezolano Keydomar Vallenilla, quien había ganado la medalla de plata en los Juegos de Tokio-2020 en la categoría de 96 kg, terminó en la octava posición con un total de 358 kilos.

Colombia ya había inaugurado su palmarés en París-2024 con otra medalla de plata, obtenida por el joven gimnasta Ángel Barajas, de 17 años. Este joven talento se ha convertido en otra promesa del deporte colombiano, asegurando un futuro brillante para el país en el ámbito deportivo.

Con Yeison López y Ángel Barajas destacándose en los Juegos Olímpicos de París-2024, Colombia continúa demostrando su potencial en el escenario deportivo internacional. Estos logros no solo celebran el talento y el esfuerzo individual, sino que también refuerzan el espíritu de unidad y orgullo nacional. Cada medalla, cada esfuerzo, es un paso más hacia la consolidación de Colombia como una potencia deportiva, y el país entero celebra estos momentos históricos con entusiasmo y esperanza.