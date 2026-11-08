Resultados del sorteo de la lotería del domingo 8 de noviembre de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 8 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 8 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 3323

Letras: DBAB

Serie: 28

Folio: 10

Segundo premio: 7307

Tercer premio: 3848

Resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026