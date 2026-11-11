Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 11 de noviembre de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 11 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ánfora de la Lotería Nacional / TVN

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 5903

Letras: ABDB

Serie: 16

Folio: 9

Segundo premio: 4213

Tercer premio: 1681

Resultados del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026

Resultados del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026.
Resultados del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026. / TVN

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