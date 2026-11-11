Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 11 de noviembre de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 11 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 5903
Letras: ABDB
Serie: 16
Folio: 9
Segundo premio: 4213
Tercer premio: 1681