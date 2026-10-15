Resultados del sorteo de la lotería del jueves 15 de octubre de 2026
La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá reprogramó el sorteo intermedio del 15 de octubre para este miércoles 14 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m., debido al temblor registrado en el país.
Ciudad de Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este 15 de octubre su tradicional sorteo dominical desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.
El evento inició a las 5:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio.