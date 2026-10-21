Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 21 de octubre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este miércoles 23 de septiembre su tradicional sorteo miercolito intermedio, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.

Transmitido en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales, el evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultado del miércoles 23 de septiembre del 2026

Primer Premio: 2948

Letras: ABAD

Serie: 22

Folio: 9

Segundo Premio: 8729

Tercer Premio: 9384