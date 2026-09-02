Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 2 de septiembre de 2026

Ciudad de Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este miércoles 2 de septiembre su tradicional sorteo miercolito intermedio, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.

Transmitido en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales, el evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.