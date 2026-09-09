Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 9 de septiembre de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 9 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 5901

Letras: DDBB

Serie: 4

Folio: 13

Segundo premio: 1435

Tercer premio: 9159

Resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026