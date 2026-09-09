Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 9 de septiembre de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 9 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 5901
Letras: DDBB
Serie: 4
Folio: 13
Segundo premio: 1435
Tercer premio: 9159