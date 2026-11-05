Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre de 2026

Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.

Este jueves 5 de noviembre se celebró el sorteo del Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia, que originalmente estaba pautado para el miércoles 4 de noviembre, y fue reprogramado para esta fecha. ¿Se perdió el sorteo y no sabe cuáles fueron los números ganadores? No se preocupe, aquí le compartimos los resultados para que compruebe si la suerte estuvo de su lado.

Resultado del jueves 5 de noviembre del 2026

Premios principales por fracción de Billete