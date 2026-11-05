Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre de 2026
Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.
Este jueves 5 de noviembre se celebró el sorteo del Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia, que originalmente estaba pautado para el miércoles 4 de noviembre, y fue reprogramado para esta fecha. ¿Se perdió el sorteo y no sabe cuáles fueron los números ganadores? No se preocupe, aquí le compartimos los resultados para que compruebe si la suerte estuvo de su lado.
Resultado del jueves 5 de noviembre del 2026
Premios principales por fracción de Billete
- Primer Premio (4 cifras): Paga B/. 2,000.00 por fracción
- Incentivos adicionales: Con serie y folio puede sumar hasta B/. 15,000.00 adicionales, o con las letras del primer premio B/. 6,000.00 adicionales (más montos por fracciones y letras que pueden elevar el total).
- Segundo Premio (4 cifras): Paga B/. 600.00 por fracción (con incentivos adicionales si coinciden las letras del primer premio, por ejemplo B/. 3,000.00).
- Tercer Premio (4 cifras): Paga B/. 300.00 por fracción (con incentivos adicionales de aprox. B/. 1,000.00).