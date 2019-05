Estados Unidos insta al presidente electo de Panamá a 'priorizar la transparencia'

Pompeo y Cortizo conversaron por teléfono el viernes, cuando el político panameño fue proclamado presidente electo para el periodo 2019-2024 por la Junta Nacional de Escrutinio (JNE).

En la llamada, Pompeo felicitó a Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), por su victoria electoral del 5 de mayo y le instó a "priorizar la transparencia y el crecimiento económico amplio y sostenible", detalló en un comunicado el Departamento de Estado.

Yesterday, I had a great call with Panama’s President-Elect Cortizo. We value our strong partnership with Panama & look forward to seeing it flourish as we continue to work together on security issues, promote regional stability & advocate for democracy in Venezuela & Nicaragua.