Embajador venezolano en la ONU renunció por pedido de Maduro

"Tengo a bien dirigirme a usted con el objetivo de notificar mi renuncia al cargo (...) Esta decisión responde a los acuerdos alcanzados en nuestra conversación una vez recibida la instrucción del Ciudadano Presidente de la República de separarme del cargo", señaló en el documento dirigido al canciller Jorge Arreaza.

La renuncia de Ramírez, quien presidió PDVSA entre 2004 y 2014, se produce en medio de una ofensiva contra la corrupción en la compañía, fuente de 96% de los ingresos del país.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz