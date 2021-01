Exsecretario de Defensa pide a Biden que renuncie a control exclusivo de códigos nucleares

Por AFP



El exsecretario estadounidense de Defensa William Perry pidió al presidente electo Joe Biden, que renuncie al control exclusivo de los códigos nucleares, al considerar el sistema actual como "antidemocrático, obsoleto, inútil y extremadamente peligroso".

Quien fuera secretario de Defensa con Bill Clinton de 1994 a 1997, subrayó en una columna en el sitio Politico que Donald Trump, acusado de haber incentivado los actos violentos del miércoles en el Capitolio, "tiene todavía el dedo sobre le botón nuclear".

"Ya es hora de retirarle el balón nuclear a este presidente y a todos los presidentes que le sucederán", añadió. "Ya no es necesario y su propia existencia representa un peligro para nuestra seguridad nacional".

El presidente de Estados Unidos está acompañado en todo momento de un ayudante militar que transporta esta maleta, conocida como "balón nuclear", que puede desatar para un ataque nuclear.

El exjefe del Pentágono recuerda que una vez elegido, el presidente de Estados Unidos "obtiene el derecho absoluto de lanzar una guerra nuclear". "No necesita una segunda opinión. El secretario de Defensa no tiene nada que decir. El Congreso no tiene ningún papel".

"¿Por qué tomamos ese riesgo? Pensamos verdaderamente que un presidente debería tener el poder divino de destruir el planeta de forma instantánea?", pregunta Perry.

Fue el presidente Harry Truman quien, tras el infierno nuclear de Hiroshima y Nagasaki, decidió hace 75 años no usar más el arma atómica, recuerda el exministro.

"Para él, eso quería decir retirarla de las manos de los militares. Truman declaró entonces que ninguna bomba atómica podría ser lanzada a menos que él lo autorizara personalmente", contó. "Truman creó entonces el peligroso precedente de control de una única persona".

Perry pide, por tanto, a Biden que anuncie desde su toma de funciones que "compartirá el derecho de utilizar el arma nuclear con una cantidad limitada de legisladores".