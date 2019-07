Hasta el momento se desconocen las causas, pero varias personas reportaron escuchar una fuerte explosión justo antes de quedarse sin luz.

El servicio de Metro se vió afectado, muchos vagones quedaron paralizados temporalmente. También se reportaron afectaciones en edificios como el Rockefeller Center.

Las autoridades investigan las causas del apagón. Coincidentalmente, este sábado 13 se cumplen 42 años de un apagón masivo que dejó Nueva York en la oscuridad la noche del 13 y madrugada del 14 de julio de 1977.

