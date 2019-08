Presidente electo de Guatemala evitará confrontación con Trump por migración

"Yo voy a ser respetuoso (con Trump) porque (...) las relaciones diplomáticas se basan en reciprocidad", dijo Giammattei en entrevista con la AFP, al aclarar que hará "planteamientos concretos" en el tema migratorio con el gobierno de Estados Unidos sin llegar a confrontarse.

"Si me tratan bien, trato bien, si me tratan mal, trato mal, pero no es ese el punto, aquí es no llegar a la confrontación", señaló.

Giammattei venció el balotaje del domingo con 57,95% de los votos, sobre la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, quien obtuvo 42,05%.

El médico derechista, de 63 años, sustituirá en el cargo por un periodo de cuatro años a partir de enero al actual mandatario Jimmy Morales.

Giammattei dijo que ve "con preocupación" un convenio alcanzado con Washington por el gobierno de Morales para que Guatemala sirva como "tercer país seguro" para acoger a migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos, y señaló que debe ser conocido por el Congreso.

Trump llegó a amenazar a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares si el gobierno de Morales no firmaba el acuerdo, que se concretó en julio y aún no ha cobrado vigencia.

El acuerdo migratorio se encuentra estancado en Guatemala tras varios recursos judiciales de sectores que señalan que el país centroamericano no tiene la capacidad de atender a los asilados.