Terremoto deja decenas de muertos y derriba edificios en la Ciudad de México

El sismo de 2017 no tomó desprevenido a México, que justo dos horas antes había practicado un simulacro masivo, ya tradicional todos los 19 de septiembre desde hace tres décadas.

En Ciudad de México funciona un sistema de alarmas que se activa un minuto antes del sismo, pero periodistas de AFP dijeron que esta vez se escuchó la alarma al mismo tiempo que sintieron el temblor.

El jefe de Gobierno de Ciudad de México dijo en la televisora Excélsior que al menos 29 edificios se habían derrumbado y se registraron tres incendios, que habían sido controlados tres horas después del suceso.

En la esquina de Alvaro Obregón y Medellín se derrumbó casi por completo una clínica de medicina alternativa de cinco pisos.

Tres heridos han sido rescatados de entre los escombros, mientras voluntarios buscan a más personas. "¡Hay gente atrapada!", gritaba una mujer.

Aquí el momento donde un edificio, al parecer en la Colonia Roma colapsa. pic.twitter.com/rAYKX0lJjm — REFORMACOM (@Reforma) 19 de septiembre de 2017

En el barrio Roma hay una escuela derrumbada, que aplastó al menos dos coches.

"Llegamos al colegio y todo el mundo llorando, todo mundo desesperado y los niños agarrados de una cuerda", narró a la AFP Jorge López, de 49 años, que estaba con sus dos hijos de 6 y 3 años.

El aeropuerto de Ciudad de México suspendió sus operaciones, indicaron las autoridades en su cuenta Twitter.

En tanto, funcionarios de Protección civil advierten a la población que hay fugas de gas.

"¡No fumen! ¡Hay fugas de gas!", gritaban los socorristas mientras corrían por las calles en el sector de Roma Norte.

"Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985", dijo a la AFP, entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años, en una plaza de Ciudad de México.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre, constató un periodista de la AFP.

"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

"Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó", relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

En el terremoto del 19 de septiembre de 1985, más de 10,000 personas murieron en Ciudad de México.