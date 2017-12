EEUU llama a Irán un 'estado sinvergüenza'

"El pueblo iraní no le da ningún valor ni crédito a las declaraciones oportunistas de los responsables estadounidenses y de [Donald] Trump", declaró el portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores Bahram Ghasemi, citado por los medios.

Ghasemi calificó de "artimaña" y de "engaño" el apoyo de algunos responsables estadounidenses a las concentraciones en varias ciudades iraníes estos últimos días.

"El gobierno iraní debería respetar sus derechos, especialmente su derecho a expresarse. El mundo está mirando", tuiteó Donald Trump con respecto a los manifestantes, con el hashtag #IranProtests.

