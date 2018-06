La UE insiste en defender en la ONU la vigencia del acuerdo nuclear iraní

La Unión Europea defendió este miércoles 27 de junio en la ONU la vigencia del acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado en 2015 y resaltó que no existe una "alternativa positiva" a ese pacto, que Estados Unidos ha decido romper.

La "implementación completa" del acuerdo "evita una carrera de armas nucleares en la región, en la que ninguna parte está interesada", afirmó el jefe de la misión de la Unión Europea en la ONU, João Vale de Almeida.

El cumplimiento de ese acuerdo fue analizada durante la sesión semestral del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el tema, la primera desde que el 8 de mayo pasado la Casa Blanca anunció que se retiraba del pacto.

La Administración de Donald Trump decidió desconocer ese pacto, firmado por el gobernante anterior, Barack Obama, con el argumento de que Irán lo está violando al fomentar el terrorismo en la región y apoyar a grupos armados en Siria, Yemen y el Líbano.

El acuerdo había sido firmado con Irán por cinco potencias nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), además de Alemania, y tenía como objetivo garantizar el carácter pacífico del programa nuclear iraní.

La preservación de este acuerdo, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés, "es un interés de seguridad clave para la Unión Europea, pero también para la comunidad internacional en general", insistió el diplomático europeo.

"No hay una alternativa positiva para el JCPOA, que es el fruto de más de doce años de negociaciones", agregó. Abandonar ese "robusto acuerdo de no proliferación no facilitará una solución a las tensiones regionales y a la proliferación balística", añadió.

De Almeida recordó que desde que entró en vigor el pacto, en 2016, el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por su sigla en inglés) ha emitido once informes consecutivos que reconoce "el cumplimiento total" de los compromisos asumidos por Teherán.

"Es esencial mantener el acuerdo y continuar construyendo confianza", insistió.

En la sesión del consejo, la encargada de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, facilitó un informe semestral de Naciones Unidas sobre la resolución de la ONU que adoptó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní y otros temas vinculados al pacto.

DiCarlo, que reconoció que el cumplimiento del acuerdo se encuentra en una "encrucijada" por la decisión de Washington, se centró en aspectos no nucleares por la actividades militares de Irán en la región, como el apoyo a los hutíes que luchan en Yemen.

También dijo que se está analizando la posibilidad de que Irán haya vendido armas después de la fecha de la entrada en vigor de la resolución que recogía el acuerdo sobre el programa nuclear, lo que violaría los compromisos asumidos por Teherán con Naciones Unidas.

Estos puntos y el apoyo que presta Irán a grupos como Hamás en Gaza o Hizbulá en el Líbano fueron utilizados nuevamente por Estados Unidos para justificar la decisión de la Casa Blanca de marginarse del pacto alcanzado en 2015.

"Irán continúa desestabilizando la región", afirmó el número dos de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Jonathan Cohen, quien además responsabilizó a Irán de "prolongar la violencia en Yemen" y de "enviar armas a través de Oriente Medio".

En su intervención, el representante de la Unión Europea reconoció que esos temas no nucleares siguen siendo "asuntos graves" que ensombrecen las relaciones de Irán con otras naciones, pero insistió en los aspectos positivos del pacto.

"Si se pierde el impulso en la preservación del JCPOA (...) será muy perjudicial para Irán" y para todos los signatarios del acuerdo y "podría dañar la confianza en la eficacia de a diplomacia multilateral y el esquema internacional de no proliferación", insistió el embajador europeo.