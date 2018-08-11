Once muertes por Ébola confirmadas en la República Democrática del Congo

Un nuevo deceso entre los casos confirmados de la enfermedad del virus del Ébola fue registrado en la provincia de Kivú del Norte, lo que aumenta a once los muertos por esta enfermedad, informó el sábado el ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC).

Esta muerte se registró en Beni, en tanto se diagnosticaron cuatro nuevos casos confirmados en Mabalako, también en Kivú del Norte, según el último balance del ministerio.

En total, se han registrado 38 muertes (entre casos confirmados y probables), de acuerdo a este informe.

El ministerio señaló que "48 casos de fiebre hemorrágica han sido reportados en la región, lo que incluye 21 confirmados y 27 probables".

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó en la víspera a la región y se trasladó este sábado a Mangina, epicentro de esta nueva epidemia que afecta al este de la RDC, una zona de "alta inseguridad".

Varios grupos armados actúan en Beni y sus alrededores.

El viernes, seis personas fueron asesinadas en esa región por rebeldes musulmanes ugandeses, miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), según autoridades civiles y militares.

Las autoridades de salud también informaron sobre la llegada a Beni de la Unidad Médica de intervención rápida de las Fuerzas Armadas congoleñas.

El papel de la misma es ocuparse de "concienciar y prevenir (a la población) en los campamentos militares", así como "garantizar la seguridad de los equipos de vigilancia, cuando investigan y siguen pistas en áreas inseguras", añade.

La RDC enfrenta su décimo brote de Ébola desde el primer brote del virus en su territorio, en 1976.

El nuevo brote fue declarado el 1 de agosto por el ministro de Salud, apenas una semana después de anunciar del fin del anterior.

La vacunación, sobre todo del personal de salud, ya comenzó en Beni y Mangina.