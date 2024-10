Antony Blinken se entrevistará con el primer ministro libanés el viernes en Londres

Londres, Reino Unido/El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se entrevistará el viernes en Londres con el primer ministro libanés, Najib Mikati, para hablar de la ofensiva israelí contra el Hezbolá en ese país, anunció el jueves un responsable del departamento de Estado.

Blinken llegó en la noche a la capital británica tras una gira en Oriente Medio, la onceava desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento Hamás palestino el 7 de octubre de 2023.

El secretario de Estado estadounidense se reunirá también de forma separada con sus homólogos de Jordania y de Emiratos Árabes Unidos, dos socios claves de Washington en la eventual implementación de un plan de posguerra para Gaza, dijo este responsable de su departamento.

Mikati acudirá al encuentro con Blinken después de participar el jueves en una conferencia sobre Líbano en París en la que declaró que solo el Estado libanés debería llevar armas.

Israel busca paralizar a Hezbolá, una milicia y movimiento político respaldado por Irán, que dispone desde hace décadas de sus propias fuerzas dentro de Líbano.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Hezbolá lanza misiles al norte de Israel en solidaridad con su aliado palestino.

Blinken no asistió a la conferencia de París, pero envió a uno de sus adjuntos. A diferencia del caso de Gaza, Estados Unidos, principal apoyo militar y político de Israel, no ha pedido a este país frenar de inmediato los ataques en Líbano.

En una conferencia de prensa el jueves en Catar, Blinken declaró que Israel intentaba eliminar la "amenaza" de Hezbolá, pero que al final iba a ser necesaria una solución diplomática.

"Hemos sido muy claros en el hecho de que esto no puede conducir, no debería conducir, a una campaña prolongada y en que Israel debe tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas civiles y no poner en peligro las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU o las fuerzas armadas libanesas", declaró Blinken.