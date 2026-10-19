Argentina incentiva el retiro de 20.000 empleados públicos

La informalidad laboral en Argentina creció tres puntos en tres años, y se ubica en torno al 45%.

El gobierno argentino lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios con el que espera eliminar 20.000 nuevos puestos de trabajo en la administración pública, que se suman a los más de 77.000 ya suprimidos durante la presidencia de Javier Milei.

El nuevo plan, que se extenderá por un mes a partir del 1 de noviembre, busca "una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos", según reza un decreto publicado en el Boletín Oficial.

"Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos", escribió en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El programa comprende diferentes planes de pago y montos según la edad y antigüedad de los empleados, e incluye una cláusula que prohíbe regresar a la administración pública durante ocho años.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una protesta contra el plan de retiros.

"No es retiro voluntario, es despido extorsivo. El rechazo es total a este decreto", escribió en X el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El empleo público es uno de los más afectados por la política de "motosierra" sobre el gasto estatal de Milei.

Según cifras comunicadas en septiembre por Sturzenegger, se perdió el 21% de los puestos de trabajo del Estado nacional desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, lo que equivale a 77.500 empleos menos.

Además de los recortes en el sector público, se han perdido hasta 270.000 empleos en el sector privado formal, en un contexto marcado por la austeridad presupuestaria y la caída de la actividad económica, según diversas fuentes sindicales.

Por su parte, Sturzenegger reivindica la creación de unos 400.000 empleos, aunque la cuenta contempla el empleo informal y los trabajadores por cuenta propia.

La informalidad laboral en Argentina creció tres puntos en tres años, y se ubica en torno al 45%.