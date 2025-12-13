Asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzan su nivel más alto desde 2017, según ONU

Unos 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania junto con alrededor de 3 millones de palestinos.

La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada se encuentra en su nivel más alto desde al menos 2017, año en el que Naciones Unidas empezó a recopilar estos datos, según un reporte del jefe de la ONU visto por la AFP este viernes.

En 2025 "se impulsaron, aprobaron o licitaron planes para casi 47.390 unidades de vivienda, en comparación con unas 26.170 en 2024", indicó el informe.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la expansión "implacable", que "sigue avivando las tensiones, obstaculiza el acceso de los palestinos a sus tierras y amenaza la viabilidad de un Estado palestino plenamente independiente, democrático, contiguo y soberano”.

"Estas cifras representan un marcado aumento en comparación con años anteriores", agregó.

Guterres señaló que entre 2017 y 2022 se añadieron en promedio 12.815 unidades de vivienda al año.

Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel en 1967, unos 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania junto con alrededor de 3 millones de palestinos.

"Estos acontecimientos siguen afianzando la ocupación ilegal israelí y vulnerando el derecho internacional, además de socavar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", dijo Guterres.

El secretario general también condenó la "continua escalada de violencia y tensiones en Cisjordania ocupada", y señaló que las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en el norte de Cisjordania han causado la muerte de "un número elevado" de personas, desplazado a residentes y destruido viviendas e infraestructura.

La violencia en Cisjordania se ha incrementado desde el ataque de Hamás contra Israel en 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Tropas o colonos israelíes han matado al menos 1.022 palestinos en Cisjordania, entre combatientes y civiles, desde el inicio del conflicto, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud palestino.

Al menos 44 israelíes han sido asesinados en Cisjordania por ataques palestinos o en operaciones militares israelíes durante el mismo periodo, de acuerdo con datos de Israel.