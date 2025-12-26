Un gato salvaje que se creía extinto vuelve a ser visto en Tailandia

Nocturno y esquivo, el gato de cabeza plana suele vivir en ecosistemas de humedales, como turberas y manglares de agua dulce, entornos extremadamente difíciles de acceder para los investigadores.

Bangkok, Tailandia/Un gato de cabeza plana, que se creía extinto en Tailandia, ha sido detectado en este país unas tres décadas después del último avistamiento registrado, según informaron el viernes las autoridades de conservación y una ONG.

Los gatos de cabeza plana, del tamaño de un gato doméstico, están entre los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. Esta especie, que habita en el sudeste asiático, se considera en peligro debido a la pérdida de su hábitat natural. Había sido visto en Tailandia por última vez en 1995.

Pero un estudio iniciado en 2024 permitió, mediante el uso de cámaras trampa, realizar 29 avistamientos en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur del país, según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia (DNP) y la oenegé Panthera, dedicada a la conservación de felinos salvajes.

Puedes leer: Trump y Zelenski se verán en Florida para discutir un plan de paz con Rusia

"Este redescubrimiento es a la vez emocionante y preocupante", declaró a la AFP Kaset Sutasha, veterinario e investigador de la Universidad de Kasetsart, al subrayar que la fragmentación del hábitat de esta especie la ha vuelto cada vez más "aislada".

Por el momento no ha sido posible determinar cuántos individuos fueron vistos en el marco de este estudio, ya que esta especie no presenta rasgos distintivos, lo que dificulta el conteo.

Sin embargo, los avistamientos sugieren una concentración relativamente alta de gatos de cabeza plana, declaró a la AFP Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación de Panthera.

Las imágenes muestran a una hembra y a su cría, una señal alentadora para esta especie, que además solo tiene una cría por vez.

Nocturno y esquivo, el gato de cabeza plana suele vivir en ecosistemas de humedales, como turberas y manglares de agua dulce, entornos extremadamente difíciles de acceder para los investigadores, explicó Rattapan.