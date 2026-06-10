Hong Kong imputa a siete personas y dos empresas por incendio que se cobró 168 vidas

Los edificios estaban en proceso de renovación, envueltos en andamios tradicionales de bambú y protegidos por una red plástica que pudo favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades de Hong Kong imputaron este miércoles a siete personas y dos empresas en relación con el incendio que el año pasado se cobró la vida de 168 personas en un complejo residencial.

El incendio, el más mortal de las últimas décadas en un edificio residencial, arrasó en noviembre de 2025 siete de las ocho torres de apartamentos del complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po, en el norte de la ciudad semiautónoma china.

Los edificios estaban en proceso de renovación, envueltos en andamios tradicionales de bambú y protegidos por una red plástica que pudo favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades "acusaron hoy a siete personas y dos empresas de 25 cargos, entre los que se incluyen homicidio involuntario, conspiración para defraudar, 'lavado de dinero', intento de obstrucción a la justicia y evasión fiscal", informó el gobierno hongkonés en un comunicado.

Entre las siete personas acusadas hay directores e inspectores de una empresa de consultoría involucrada en la renovación de los inmuebles, así como el principal contratista involucrado en el proyecto, según el comunicado.

Las audiencias públicas de una comisión investigadora independiente a cargo del caso demostraron que casi todas las medidas de seguridad destinadas a salvar vidas en caso de incendio no funcionaron "debido a errores humanos", según el abogado Victor Dawes.

El sistema de alarma de incendios de siete de los ocho edificios había sido desactivado, lo que "acortó considerablemente el tiempo del que disponían los residentes para evacuar", agregó Dawes ante la comisión.

Según el grupo de investigación de incendios, el encendido de un cigarrillo provocó que el material combustible se prendiera, desatando el fuego.

Miles de residentes perdieron sus hogares en el incendio y tuvieron que trasladarse a viviendas temporales.