Ataque con dron ruso en una estación de tren en Ucrania deja al menos 14 fallecidos

Ataque ruso con dron contra una estación ferroviaria en Dnipró dejó 14 muertos y 14 heridos, mientras Ucrania exige mantener las sanciones contra Moscú en medio de los esfuerzos por alcanzar una tregua.

Kiev, Ucrania/Un ataque con dron ruso contra una estación de tren en Dnipró, al sureste de Ucrania, dejó al menos 14 muertos y otros 14 heridos, según las autoridades regionales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la ofensiva de “horrible”. El impacto ocurrió en un andén donde se encontraban dos trenes de pasajeros. Seis de los heridos permanecían en estado grave, incluido un niño de 11 años.

El gobernador regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, confirmó la cifra de fallecidos y reportó lesiones por metralla entre los afectados. La Fuerza Aérea ucraniana informó que interceptó tres drones, pero un cuarto logró evadir las defensas e impactó contra la estación. Las imágenes difundidas mostraron trenes calcinados y rescatistas atendiendo a las víctimas. El director ferroviario, Oleksandr Pertovski, señaló que se había advertido sobre la amenaza.

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El ataque ocurrió mientras Ucrania y Rusia intentaban mantener una frágil tregua en Oleshky, localidad del sur ucraniano ocupada por Rusia desde 2022. Sus habitantes llevan meses enfrentando escasez de alimentos, agua y medicamentos. Aunque el alto al fuego negociado por Estados Unidos cumplía su tercer día, los bombardeos continuaron en otras zonas. Las autoridades reportaron al menos 20 fallecidos y más de 70 heridos en distintos ataques.

Tras la ofensiva, Zelenski pidió mantener las sanciones contra Moscú mientras continúe la guerra y cuestionó el alivio de algunas restricciones estadounidenses al sector energético ruso y a determinados oligarcas. También criticó el acuerdo entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el suministro de diésel ruso a los mercados internacionales. Por su parte, António Costa, presidente del Consejo Europeo, condenó los ataques contra civiles y reiteró el respaldo de la Unión Europea a Ucrania.

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Los ataques contra la infraestructura ferroviaria representan un riesgo para la población y el transporte desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Según el operador ferroviario nacional, en septiembre se evacuaron más de 5.800 instalaciones ante amenazas de ataques con drones. La red ferroviaria es fundamental para conectar las distintas regiones del país y transportar pasajeros. El ataque en Dnipró se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener la tregua y reducir las hostilidades.