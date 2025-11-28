Autoridades de Costa Rica y EEUU decomisan más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

Las autoridades costarricenses, que ofrecerán detalles del operativo el viernes, calificaron este decomiso como "histórico".

La policía de Costa Rica, apoyada por guardacostas estadounidenses, incautó más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico, en un operativo que las autoridades calificaron como "histórico".

Costa Rica enfrenta un auge de la criminalidad relacionada con los cárteles de Colombia y México, lo que ha provocado que Washington haya emitido una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que viajen al país.

Los cárteles usan Costa Rica como centro logístico y de tráfico de drogas, principalmente hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína.

En la más reciente operación, agentes de la policía, con apoyo de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y guardacostas de ese país, decomisaron "más de cuatro toneladas de cocaína" en el Pacífico, según el ministerio de Seguridad costarricense.

El hallazgo se produjo a 315 kilómetros de Puerto Golfito (provincia de Puntarenas, sur), en hechos en los que fueron detenidos dos colombianos.

Las autoridades costarricenses, que ofrecerán detalles del operativo el viernes, calificaron este decomiso como "histórico".

Entre 2022 y 2024, Costa Rica incautó 81 toneladas de drogas, una cantidad solo superada en la región por Panamá.

Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

En junio, la policía costarricense detuvo al exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica Celso Gamboa, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.