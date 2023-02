Biden y Lula se reúnen para hablar de democracia y medioambiente

Estive com os deputados dos EUA @RepJayapal, @AOC e @RoKhanna. Falamos de programas sociais que desenvolvemos no Brasil, a preocupação que compartilhamos sobre o meio ambiente e futuro do mundo e enfrentamento à extrema-direita e fake news nas redes sociais.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/9Mg6GsVAHT