Buque chino llega al Pacífico Sur para estudiar presencia de tierras raras y minerales

Enormes áreas del lecho marino alrededor de las Islas Cook están cubiertas de nódulos polimetálicos, unas rocas que contienen tierras raras y minerales como cobalto, níquel y manganeso, esenciales para sectores como la defensa y la tecnología.

Un buque de investigación chino atracó el sábado en las Islas Cook para estudiar el potencial minero en tierras raras y otros materiales de las profundidades marinas de esa nación del Pacífico Sur, una industria que despierta gran interés tanto en Pekín como en Washington.

El Da Yang Hao llegó al puerto de Avatiu en el marco de una "expedición científica" por el archipiélago tropical, informó la Autoridad de Minerales del Fondo Marino local.

El país oceánico, que afirma poseer uno de los mayores yacimientos de esos nódulos del mundo, firmó a principios de este año un polémico acuerdo de cooperación con China para la minería en aguas profundas.

"Esta expedición tiene como objetivo aprender con la práctica", afirmó el portavoz de la Autoridad de Minerales del Fondo Marino, Edward Herman.

Esto incluye cartografiar el fondo marino con sonares y dragar muestras de sedimentos, informó la entidad.

Fotos de la AFP mostraban al buque, de casi 100 metros de eslora, atravesando el tranquilo puerto principal antes de atracar el sábado por la mañana.

Rodeadas de lagunas cristalinas, las Islas Cook han abierto su vasto territorio oceánico a la exploración minera en sus aguas.

Dado que los suministros actuales de minerales críticos están expuestos a disputas comerciales, tanto Estados Unidos como China han aumentado este año su interés por esa industria.

Washington cerró en agosto su propio acuerdo con las Islas Cook para llevar a cabo investigaciones sobre la minería en aguas profundas.