Apagón afecta a La Habana y varias provincias de Cuba

Los habitantes padecen largos apagones diarios, a veces de más de 20 horas seguidas.

cuba/Millones de personas quedaron sin electricidad este miércoles en el oeste de Cuba, incluida La Habana, debido a un daño en la red en esa región de la isla, informó la compañía eléctrica de la capital.

La empresa reportó "una desconexión del Sistema Electroenergético nacional de la parte occidental" que afectó varias provincias del oeste. En la capital, donde viven 1,7 millones de personas, hubo una "afectación general (...) No hay servicio eléctrico", precisó la empresa.

Cuba atraviesa una severa crisis económica, que se refleja en el deterioro de su sistema eléctrico y apagones masivos recurrentes desde hace dos años.

En la capital, donde viven 1,7 millones de personas, hubo una "afectación general (...) No hay servicio eléctrico", precisaron las autoridades.

Cuba, con 9,7 millones de habitantes, ha sufrido cinco cortes eléctricos generales desde fines de 2024, algunos que han durado varios días.

Los habitantes padecen largos apagones diarios, a veces de más de 20 horas seguidas.

El lunes, en la hora pico, el 59% de los habitantes de Cuba estaba sin electricidad, según las autoridades.

La vetusta infraestructura eléctrica del país sufre desperfectos frecuentes.

Las ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, se rompen regularmente o su actividad debe ser interrumpida por semanas para mantenimiento.

La falta recurrente de combustible contribuye a los cortes regulares.

Hasta ahora la instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, no han impedido los largo apagones.

El gobierno afirma que el embargo financiero y comercial de Estados Unidos, vigente desde 1962, le impide reparar su red eléctrica.

Pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.