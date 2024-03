Avanzan las negociaciones para formar autoridades de transición en Haití

Puerto Príncipe, Haití/Las negociaciones para formar autoridades de transición avanzan este miércoles en Haití, donde Estados Unidos llevó a cabo nuevas evacuaciones de sus ciudadanos ante la inseguridad provocada por las pandillas.

El país caribeño ha vivido semanas de terror desde que bandas armadas empezaron a atacar lugares estratégicos en Puerto Príncipe, en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry.

La semana pasada, el dirigente aceptó dimitir y dar paso a un consejo presidencial de transición, cuya formación se ha visto retrasada por disensiones internas.

"Las conversaciones continúan. Estoy segura de que llevará un poco de tiempo, pero todo indica que están avanzando", declaró este miércoles Carolyn Rodrigues-Birkett, la embajadora ante la ONU de Guyana.

Una fuente del gobierno haitiano aseguró por su parte a la AFP que "no se ha comunicado ninguna lista (de miembros del consejo)" a Henry.

El cuestionado dirigente gobernaba desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 pero, en las últimas semanas, su posición se había vuelto insostenible en un país que no celebra comicios desde 2016.

Evacuaciones por helicóptero

Las nuevas autoridades --compuestas por siete representantes de partidos políticos y la sociedad civil-- deberán elegir a un primer ministro interino y designar un gobierno inclusivo.

Uno de sus primeros retos será frenar la inseguridad permanente, una labor para la que quizás reciba la ayuda de una misión internacional con policías kenianos.

Tras la dimisión de Henry, el país africano suspendió su implicación en esa fuerza supervisada por la ONU, pero aseguró después que mantendría su compromiso una vez instalado el consejo de transición.

Ante la violencia en Puerto Príncipe, Estados Unidos indicó este miércoles que había fletado un helicóptero para transportar a una quincena de sus ciudadanos desde la capital hasta la vecina República Dominicana.

"Esperamos que el helicóptero haga varios viajes para intentar sacar al mayor número posible de estadounidenses", declaró un portavoz del departamento de Estado.

Al menos 30 estadounidenses deberían ser evacuados cada día, incluido el miércoles, en estos vuelos que continuarán dependiendo de la situación de seguridad y de la demanda, precisó otro funcionario.

"Arruinado"

Puerto Príncipe sigue, entre tanto, sufriendo la ley de las pandillas.

Sus miembros buscan ahora tomar el control de varios barrios de Pétion-Ville, una comuna acomodada de las afueras de la capital, según tres habitantes del lugar contactados por la AFP.

En algunas carreteras de esa zona, los residentes han levantado barricadas en un intento desesperado de protegerse de la embestida de los grupos armados, indicaron esas mismas fuentes.

"Estoy arruinado. Ya no tengo nada que vender", lamentó el martes Gérard Vil, un comerciante de la zona. "Siempre he vivido en Pétion-Ville, pero vendía cosas en el centro de Puerto Príncipe. Desde que la inseguridad se ha disparado, ya no se puede vender ahí".

Frente al caos y el temor a un éxodo masivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha recordado a los Estados que es "imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional del estatuto de refugiado que puedan necesitar".

"También reiteramos nuestro llamamiento a todos los Estados para que no devuelvan por la fuerza a personas a Haití, incluidas aquellas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas", insistió la agencia de la ONU.